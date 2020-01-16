شكرا لقرائتكم الإسباني ساينز يفوز بالمرحلة العاشرة في رالي دكار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عزز الإسباني كارلوس ساينز تصدره لرالي دكار يوم الأربعاء بعدما فاز بالمرحلة العاشرة، التي ألغيت قبل نهايتها بسبب الرياح القوية والطقس في السعودية.

وبدأ سائق ميني، الفائز بالرالي مرتين، اليوم متقدما بفارق 24 ثانية على ناصر العطية سائق تويوتا وحامل اللقب لكنه وسع الفارق إلى 18 دقيقة وعشر ثوان.

وألغيت المرحلة الممتدة على مدار 534 كيلومترا بعد الوصول إلى 223 كيلومترا بسبب ظروف الطقس.

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ويأتي الفرنسي ستيفان بيترهانسل، بطل رالي دكار 13 مرة، في المركز الثالث في الترتيب العام متأخرا بفارق 16 ثانية عن العطية.

ولم يكن فرناندو ألونسو، الفائز مرتين بلقب بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، في أحسن أحواله إذ بدأ اليوم في المركز العاشر لكنه تراجع إلى المركز 14.

وفي منافسات الدراجات النارية، احتل الأمريكي ريكي برابيك متسابق هوندا المركز الثاني في المرحلة ليعزز تصدره للترتيب العام بفارق 25 دقيقة عن التشيلي بابلو كينتانيا.

وتراجع الأسترالي توبي برايس حامل اللقب إلى المركز الرابع في الترتيب العام بفارق 28 دقيقة عن الصدارة. ويقام رالي دكار في الشرق الأوسط لأول مرة وسيختتم يوم الجمعة.