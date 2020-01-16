رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع السنغالي بادجي لمدة 4 سنوات ونصف

صرح مدير التعاقدات بالنادي الأهلي “أمير توفيق” مؤكدا تعاقد المارد الأحمر مع لاعب رابييد فيينا النمساوي “السنغالي أليو بادجي” بشكل رسمي لمدة 4 سنوات ونصف بداية من شهر يناير الجاري، وذلك بعد أن توصل الطرفين إلى اتفاق مادي يناسبهما معا.

ومن المقرر أن يصل السنغالي ومدير التعاقدات إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، استعدادا لخوض اللاعب للفحوصات والكشف الطبي اللازم بدءا من الغد، ومن ثم انضمام اللاعب إلى تدريبات الفريق الأحمر استعدادا للمشاركة في مواجهات الفريق القادمة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى تجهيز السنغالي للمشاركة في لقاء النجم الساحلي القادم ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويعد بذلك الصفقة الثانية للفريق بعد صفقة محمود عبد المنعم كهربا الذي انضم مؤخرا إلى صفوف القلعة الحمراء.