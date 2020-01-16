الإسماعيلي يسافر إلى الإسكندرية استعدادا لمباراة سموحة بالدوري

يسافر لاعبو النادي الإسماعيلي متجهين إلى مدينة الإسكندرية اليوم الخميس، ضمن إستعدادات الفريق لمباراة سموحة المقرر إقامتها السبت القادم ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويري جهاز الفريق الأصفر أنه من الأفضل السفر إلى الإسكندرية قبل موعد المواجهة بيومين، تجنبا لتعرض لاعبيه للتعب والإرهاق في ظل المسافة البعيدة التي تفصل بين الإسكندرية والإسماعيلية.

ويسعى المدير الفني الجديد للدراويش، جوميز إلى مواصلة الانتصارات بعد الانتصار الأخير الذي حققه الفريق على نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الماضي.

جديرا بالذكر أن الفريق الأصفر يقع في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز في 5 منها وتعادل في مباراتين وتلقى الهزيمة في 6 مباريات أخري.