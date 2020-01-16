فيديو.. الأهلى يرحب بـ"الساحر" السنغالى أليو بادجى فى 50 ثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر فيديو ترحيب بلاعب الفريق الجديد أليو بادجى، وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، تعاقد الأهلى مع السنغالى أليو بادج، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة فى المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفنى.

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