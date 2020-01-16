شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يهزم غينيا فى ضربة البداية بأمم أفريقيا المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 39 / 22 فى افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ24، والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطنى على غينيا 19 /10 فى شوط شهد تفوق ملحوظ للفراعنة.

ويلتقى منتخب مصر فى ثانى لقاءاته غدا، الجمعة، مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية، ويسعى منتخب مصر إلى استعادة لقب أمم أفريقيا والذى غاب عنه النسخة الماضية التى أقيمت بالجابون، حيث إن آخر لقب حصدته مصر جاء عام 2016 .

وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس بالمجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.