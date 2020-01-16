شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن رسميًا ضم السنغالى أليو بادجى لمدة 4 سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، تعاقد الأهلى مع السنغالى أليو بادجي، مهاجم فريق رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 سنوات ونصف تبدأ من الشهر الجارى، ويصل اللاعب بصحبة أمير توفيق إلى القاهرة مساء اليوم لإجراء الكشف الطبى والفحوصات اللازمة غدًا، ثم ينضم إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمشاركة فى المباريات المقبلة وفقًا لرؤية الجهاز الفنى.

ويُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا ويصل أليو بادجى القاهرة اليوم، الخميس، تمهيداً للإعلان عن انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوي، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات مع إدارة رابييد فيينا واللاعب خلال الساعات الماضية، وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

ورحّب المهاجم السنغالى باللعب للأهلى مما ساعد فى تسهيل المفاوضات لاسيما أن نادى رابيد فيينا لم يُمانع هو الآخر فى إتمام الصفقة، وتأتى صفقة الأهلى مع المهاجم السنغالى بعدما أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، قناعته التامة بقدرات المهاجم السنغالى، وأكد فايلر أن اللاعب سيكون مُفيداً تماماً للقلعة الحمراء بفضل القدرات الفنية العالية للمهاجم السنغالى، ويرى فايلر خلال حديثه مع مسئولى الأهلى عن المهاجم السنغالى أن لاعب رابيد فيينا النمساوى لديه أكثر من ميزة جعلته يوافق على التعاقد معه يأتى فى مقدمتها، صغر سنه فهو يبلغ 22 عاماً بما يعنى إمكانية استجابته لتعليمات الجهاز الفنى بشكل سريع وتطوير أداؤه بشكل مُستمر بجانب استفادة الفريق منه سنوات طويلة، فضلاً ن مهارته الفنية والسرعة الواضحة التى يتيمّز بها وحسم الأهلى الصفقة بشكل شبه نهائى مقابل 2 مليون دولار.