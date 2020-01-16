شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان: الحكام غير مؤهلين لتطبيق تقنية الـvar فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترض سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام السابق، على تطبيق تقنية الفيديو (VAR) فى الدورى المصري بداية من الدور الثانى أى بعد 28 يومًا من عمر مسابقة الدورى الممتاز، قائلاً، "الحكام غير مؤهلين لتطبيق حكم الفيديو"، وطرح عثمان تساؤلاً، "هل لدينا حكام مؤهلون لتطبيق تقنية الفيديو أم لا؟، فى الدورى الإنجليزى تم تجريب الـ VAR لمدة سنة بنظام الـ(off line)".

وأضاف سمير عثمان، فى تصريحات لقناة "تايم سبورت"، "الأمر لا يقتصر على المحاضرات فقط، وفى رأيى لا يمكن تطبيق تلك التقنية خلال 28 يومًا"، موضحاً أنه كان أمامنا فرصة ذهبية للعمل على تلك التقنية خلال فترة توقف الدورى قبل منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، فالوقت كان يسمح بذلك".

وتابع الحكم الدولى السابق، "أقترح تطبيق نظام الـ(off line) فى منافسات الدور الثانى بالدورى، على أن يتم التطبيق الفعلى مع بداية الموسم الجديد، لإعطاء الحكم فرصة كاملة للتدريب"، يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه مسئولو اللجنة الخماسية أن تطبيق تقنية الـvar سيكون فى كل مباريات الدورى منذ بداية تطبيقه حتى نهاية الموسم الجارى، فى جميع المباريات وليس فى مباريات بعينها.

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وشدد مسئولو الجبلاية على أن خزينة اتحاد الكرة ستتحمل تكاليف تقنية الـvar كاملة، ولن تتحمل الأندية أو وزارة الرياضة أى مستحقات، وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، مشاركة 54 حكما فى تدريبات تقنية الفيديو، من أجل سرعة تجهيزهم وتطبيق تقنية الفيديو مع انطلاقه الدور الثانى للدوري.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن تكلفة تطبيق الـ VAR بالدورى المصرى ستصل لمليون يورو فى الموسم الواحد، ما يعادل 18 مليون جنيه مصرى تقريبًا، بواقع 3 آلاف يورو فى المباراة الواحدة تقريبا، وذلك فى حال استئجار الأجهزة وليس شرائها.

وأكد محمد فضل، عضو لجنة إدارة الاتحاد المكلف بالمشروع، أن البرنامج الزمنى الموضوع يكفل تطبيق التقنية بداية من الدور الثانى لمسابقة الدورى الممتاز، فيما ينتظر الاتحاد وصول الموافقة رسميًا من وزارة الشباب والرياضة خلال أيام قليلة، وأضاف أن الاتحاد سيرسل إلى الأندية خطابات بذلك للاستماع إلى أى اقتراحات لها فى هذا الشأن وتنفيذ ما يساهم فى نجاح المشروع لضمان تحقيق الهدف المرجو منه.