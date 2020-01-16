شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ينتقل أزارو للزمالك بعد الرحيل عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد بقوة اسم المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى باعتباره أقرب اللاعبين المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليكون ضحية المهاجم الأجنبى الجديد، الذى سينضم للأهلى خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل تدعيم هجوم المارد الأحمر فى الانتقالات الشتوية.

وأتم مسئولو النادى الأهلى إجراءات التعاقد مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، ليكون الصفقة الثانية للأهلى فى الميركاتو الشتوى الجارى، بعد محمود عبد المنعم كهربا أولى الصفقات الحمراء فى يناير.

وبات رحيل المغربى أزارو مسألة وقت باعتباره الأقرب لمغادرة القلعة الحمراء بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وآخرها استبعاده من قائمة الـ18 لمباراة طنطا بالجولة الـ13 للدورى، لاسيما أنه فشل فى استغلال الفرص التى حصل عليها، ولم يسجل سوى 4 أهداف فى الموسم الحالى، وهو غير المقبول من مهاجم أجنبي.

ويحاول مسئولو الزمالك الرد بقوة على تعامل نظرائهم بالأهلى مع صفقة محمود كهربا، الذى كان أحد الأوراق الرابحة فى صفوف الفارس الأبيض، قبل أن يصبح لاعبا فى صفوف الأهلى ويتألق بقميصه فى مباراة طنطا الأخيرة بالدورى.

وتألق كهربا فى مباراته الثانية المحلية مع الأهلى وسجل هدفين فى فوز فريقه على طنطا بخماسية وصنع هدفا وحيدا.

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