شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يتقدم على غينيا 19 /10 فى الشوط الأول بأمم أفريقيا المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 19 /10 فى الشوط الأول، بافتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 والتى تستضيفها تونس والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ويسعى منتخب مصر لمواصلة التقدم فى الشوط الثانى لتحقيق الفوز فى ضربة بداية البطولة من أجل تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول ومن ثم الزحف نحو اللقب .

ويلتقى منتخب مصر فى ثانى لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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ويسعى منتخب مصر إلى إستعادة لقب أمم أفريقيا و الذى غاب عنه النسخة الماضية التى أقيمت بالجابون، حيث أن أخر لقب حصدته مصر جاء عام 2016 .

وطالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون .

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس فى المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.