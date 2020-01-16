الامارات | شباب الأهلي يقيد كوندي بدلاً من مارياني

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يقيد كوندي بدلاً من مارياني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم، عن تسجيل اللاعب الإسباني بيدرو كوندي في قائمة شباب الأهلي، بعدما انتقل إلى "فرسان دبي" قادماً من نادي بني ياس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقام اتحاد الكرة بتحديث قائمة شباب الأهلي، على الموقع الرسمي للاتحاد، إذ تم تسجيل كوندي، وإزالة اسم اللاعب السويسري ديفيد مارياني، ليصبح اللاعب الإسباني جاهزاً للمشاركة مع "فرسان دبي" غداً في نهائي كأس الخليج العربي أمام النصر.
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