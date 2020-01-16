الامارات | نادي الظفرة: مفاوضات العين لـ(باوزير) مجرد اقاويل

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الظفرة: مفاوضات العين لـ(باوزير) مجرد اقاويل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفى عضو مجلس إدارة نادي الظفرة لكرة القدم، أحمد عمران القبيسي وجود أي عرض للاعب الفريق، الدولي خالد باوزير من طرف نادي العين واصفاً ما تم تداوله عن اقتراب اللاعب من الرحيل عن النادي بأن مجرد (اقاويل).

وأكد القبيسي لـ(الإمارات اليوم) نهار اليوم الخميس أن النادي لم يصله إي طلب من أي ناد للحصول على خدمات باوزير أو عبدالرحمن يوسف الذي تم ربطه بالانتقال لصفوف النصر، مشيراً إلى أن ما يجري تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي مجرد أقاويل.

وأشار عضو مجلس إدارة نادي الظفرة إلى أن الطلب الوحيد الذي وصلهم كان من طرف نادي حتا للحصول على خدمات حمد المرزوقي.