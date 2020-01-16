شكرا لقرائتكم خبر عن «إكرامي» و«متولي» و«سليمان» يشاركون في تدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك الثلاثي شريف إكرامي ومحمود متولي ووليد سليمان في مران النادي الأهلي، ظهر اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، الأحد القادم.

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وانتظم شريف إكرامي في المران الجماعي للفريق عقب تعافيه من إصابة في عضلة السمانة، ليشارك في مران الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل، كذلك شارك وليد سليمان فيا لمران الجماعي بعد شفائه من إصابة في عضلة السمانة بدوره، أبعدته عن المشاركة، أم الأربعاء، في مباراة طنطا التي فاز بها المارد الأحمر بخماسية نظيفة.

أما محمود متولي فأدى تدريبات خفيفة رفقة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة طنطا، حسب الموقع الرسمي للنادي.

وكان اللاعب قد غادر مباراة طنطا أمس متأثرًا بإصابته في ركبته، قبل أن يشارك، اليوم الخميس، في التدريبات الاستشفائية الخفيفة رفقة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة طنطا.