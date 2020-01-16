شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يخطط للتعاقد مع الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتبت - سلمى الموجي

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي، بقيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، للتعاقد مع لايفن كورزاوا، الظهير الأيسر لباريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 6 مليون إسترليني.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، يرغب الجانرز في إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن لتعزيز مركز الظهير الأيسر الذي يعاني من أزمة في ظل غياب كيران تيرني وسياد كولاسيناك بسبب الإصابة, إذ يبتعد «تييرني» عن المشاركة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب مشكلة في الكتف, فيما يعاني «كولاسيناك» من إصابة في الفخذ عقب عودته مؤخرًا من إصابة في الكاحل.

وقال «أرتيتا»: «لدينا الكثير من المشاكل, والإصابه الكبيرة الذي تعرض لها كالوم تشامبرز غيرت خططنا»

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وأضاف: «أنا واثق من القدرة على المنافسة والوصول إلى هدفنا مع الفريق الموجود حاليًا, لكن إذا تغير هذا السيناريو, سوف نلجأ لسوق الأنتقالات ونحاول حل هذه المشاكل».

يذكر أن اللاعب، صاحب الـ 27 عامًا، قد انضم لسان جيرمان في صيف 2015, قادمًا من موناكو مقابل 25 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى رفض «كورزاوا» مؤخرًا عرضًا من فريق إنتر ميلان الإيطالي، خلال الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن اللاعب يرغب في خوض تجربة في الدوري الإنجليزي.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج تدريب المصري اليوم