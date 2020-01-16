شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ»: مباراة المقاولون قد تكون بروفة قوية لمواجهة النجم الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أهمية وصعوبة مباراة الفريق القادمة أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، في إطار الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز.

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وقال «عبدالحفيظ»، حسب الموقع الرسمي للنادي، إن النتائج التي حققها المقاولون العرب تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، بقيادة عماد النحاس، تؤكد قوة وصعوبة مباراة الفريقين المقبلة في سباق الدوري، موضحًا أن الأهلي يسعى لتحقيق أهداف واضحة هذا الموسم، وتشير المقدمات إلى نتائج ترضي طموحات ورغبات الجميع، حسب تعبيره.

وأضاف مدير الكرة أن الفريق أغلق ملف مباراة طنطا، التي فاز بها، أمس الأربعاء، بخماسية نظيفة، وبدأ في التفكير والتركيز في مباراة المقاولون العرب والتحضير لها.

ولفت «عبد الحفيظ» إلى أن مواجهة المقاولون قد تكون بروفة قوية لمواجهة الفريق المقبلة أمام النجم الساحلي في أسلوب وطريقة اللعب للمنافس، إلا أنه عاد ليؤكد أن تفكير الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مباراة المقاولون العرب الذي يستحق كل احترام على المستوى الفني الذي قدمه، والذي انعكس على نتائجه هذا الموسم ومكانته في جدول مسابقة الدوري الممتاز، حسب قوله.