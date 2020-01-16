شكرا لقرائتكم خبر عن أشلي يونج لم يفقد الأمل في الانتقال إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كتبت - سلمى الموجى:

يسعى أشلي يونج، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هذا الشهر، بالرغم من اقتراب النيراتزوري من ضم ظهير أيسر آخر بالفعل هو ليوناردو سبينازولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر اقترب من إتمام صفقة تبادلية لضم ليوناردو سبينازولا، لاعب روما، مقابل انتقال ماتيو بوليتانو إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

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وأوضحت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن قائد مانشستر يونايتد يعتقد أنه لا يزال مطلوبًا من قبل عملاق الدوري الإيطالي، رغم ذلك، فيما يرفض صاحب الـ 34 عامًا تجديد عقده مع اليونايتد، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل كريستيانو بيراجي مركز الظهير الأيسر حاليًا في إنتر، بعدما انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من فيورنتينا، إلا أن المدير الفني للفريق أنطونيوكونتي استخدمه كجناح في ظل لعبه بثلاثة قلوب دفاع.

ويسعى إنتر، بقيادة «كونتي»، للتعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوي، وهم أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي، وكريستيان أريكسن، نجم وسط توتنهام.

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تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج مركز المصري اليوم للتدريب.