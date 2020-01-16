اخبار الرياضه

أشلي يونج لم يفقد الأمل في الانتقال إلى إنتر ميلان

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أشلي يونج لم يفقد الأمل في الانتقال إلى إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

كتبت - سلمى الموجى:

يسعى أشلي يونج، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هذا الشهر، بالرغم من اقتراب النيراتزوري من ضم ظهير أيسر آخر بالفعل هو ليوناردو سبينازولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر اقترب من إتمام صفقة تبادلية لضم ليوناردو سبينازولا، لاعب روما، مقابل انتقال ماتيو بوليتانو إلى ذئاب العاصمة الإيطالية.

Advertisements

وأوضحت صحيفة «ذا صن»، البريطانية، أن قائد مانشستر يونايتد يعتقد أنه لا يزال مطلوبًا من قبل عملاق ، رغم ذلك، فيما يرفض صاحب الـ 34 عامًا تجديد عقده مع اليونايتد، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويحتل كريستيانو بيراجي مركز الظهير الأيسر حاليًا في إنتر، بعدما انضم إلى الفريق على سبيل الإعارة من فيورنتينا، إلا أن المدير الفني للفريق أنطونيوكونتي استخدمه كجناح في ظل لعبه بثلاثة قلوب دفاع.

ويسعى إنتر، بقيادة «كونتي»، للتعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوي، وهم أوليفيه جيرو، مهاجم ، وكريستيان أريكسن، نجم وسط توتنهام.

تنويه

تم نشر هذا الموضوع للكاتب ضمن برنامج مركز المصري اليوم للتدريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشلي يونج لم يفقد الأمل في الانتقال إلى إنتر ميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا