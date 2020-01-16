شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي فرنسي شهير يوضح إمكانية انتقال «مبابي» إلى ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تحدث الصحفي الفرنسي الشهير جوليان لورينز عن إمكانية انتقال مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، إلى نادي ليفربول الإنجليزي.
ورغم تأكيد المدير الفني للريدز يورجن كلوب أن النادي لن يتعاقد مع «مبابي»، إلا أن العديد من التقارير أكدت اهتمام أبطال أوروبا بخدمات الفرنسي.
وينتهي عقد الدولي الفرنسي مع فريقه باريس سان جيرمان في 2022، فيما يبقى حتى الآن رافضًا تجديد العقد، ما أثار تكهنات حول رحيله قريبًا عن العاصمة الفرنسية، إذ يرتبط بشدة بالانتقال إلى ريـال مدريد بجانب ليفربول.
وأكد «لورينز»، حسب صحيفة «ميرور»، البريطانية، أن اللاعب سينتهي به المطاف في العاصمة الإسبانية للعب بقميص النادي الملكي، موضحًا: «هذا هو حلمه، أن يلعب لريـال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان».
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي فرنسي شهير يوضح إمكانية انتقال «مبابي» إلى ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.