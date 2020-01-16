توتنهام يتحدى ارسنال في سباق مدافع خيتافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020

يبدو ​توتنهام​ مستعدا لمنافسة ارسنال على الفوز بخدمات مدافع ​خيتافي​، ​دجيني داكونام​.



وتقول صحيفة "ديلي ميل" أن ​أرسنال​ وتوتنهام سيخوضان حرباً على مدافع خيتافي، دجيني.

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وتم تصنيف نجم منتخب توغو بـ 22 مليون جنيه إسترليني.

هذا اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو لاعب غير معروف في الليغا وتمت تسميته في آخر فريقين من العام إلى جانب أمثال ​سيرجيو راموس​ و​جيرارد بيكيه​.

وقد لعب دجيني 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم لصالح الفريق الإسباني، الذي ينافس على احد المراكز الأربعة الأولى.