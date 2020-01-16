- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام يتحدى ارسنال في سباق مدافع خيتافي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يناير 2020
يبدو توتنهام مستعدا لمنافسة ارسنال على الفوز بخدمات مدافع خيتافي، دجيني داكونام.
وتقول صحيفة "ديلي ميل" أن أرسنال وتوتنهام سيخوضان حرباً على مدافع خيتافي، دجيني.
وتم تصنيف نجم منتخب توغو بـ 22 مليون جنيه إسترليني.
هذا اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا هو لاعب غير معروف في الليغا وتمت تسميته في آخر فريقين من العام إلى جانب أمثال سيرجيو راموس وجيرارد بيكيه.
وقد لعب دجيني 22 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم لصالح الفريق الإسباني، الذي ينافس على احد المراكز الأربعة الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر توتنهام يتحدى ارسنال في سباق مدافع خيتافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.