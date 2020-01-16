شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ: نتائج المقاولون هذا الموسم تؤكد صعوبة مهمة الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، أهمية وصعوبة مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدورى الممتاز، والتى تأتى أيضا قبل مواجهة فى غاية الأهمية أمام النجم الساحلى، المقرر لها يوم 26 يناير الجارى فى الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأكد مدير الكرة، أن النتائج التى حققها المقاولون العرب تحت قيادة الجهاز الفنى الحالى بقيادة عماد النحاس، تؤكد قوة وصعوبة مباراة الفريقين المقبلة فى سباق الدورى، مشيرا إلى أن الأهلى أمامه أهداف واضحة يسعى إلى تحقيقها هذا الموسم، وأن المقدمات تشير إلى نتائج ترضى طموحات ورغبات الجميع بنهاية الموسم.

وأوضح عبدالحفيظ، أن الأهلى نجح فى تخطى طنطا بأداء ونتيجة جيدة بعد الفوز بخمسة أهداف دون مقابل، وعقب إطلاق صافرة النهاية تم إغلاق ملف المباراة وبدأ الفريق التفكير، والتركيز فى مباراة المقاولون العرب، والتحضير لها بداية من اليوم على المستوى الفني.

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وأشار إلى أن مواجهة المقاولون قد تكون بروفة قوية لمواجهة الفريق المقبلة أمام النجم الساحلى فى أسلوب وطريقة اللعب للمنافس، مشدداً على أن تفكير الأهلى فى الوقت الحالى ينصب على مباراة المقاولون العرب الذى يستحق كل احترام على المستوى الفنى الذى قدمه، والذى انعكس على نتائجه هذا الموسم ومكانته فى جدول مسابقة الدورى الممتاز.

واطمأن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية أليو ديانج لاعب الفريق، الذي خضع لبرنامج علاجي وتأهيلي، للتخلص من الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية.