شكرا لقرائتكم عقوبة مالية مغلظة تنتظر أزارو لاعتراضه على قرار فايلر باستبعاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي توقيع عقوبة مالية مغلظة على وليد أزارو، لاعب الفريق، جراء اعتراضه على قرارات الجهاز الفني في مباراة طنطا، جاء ذلك في إطار سياسية الالتزام التي يفرضها الجهاز الفني على الفريق، وفقا للقواعد المعمول بها في الأهلي، وأعترض وليد أزارو على خروجه من قائمة مباراة طنطا أمس ليدخل في مشادة مع رينيه فايلر قبل انطلاق المباراة.

وغاب وليد أزارو عن مران فريقه المقام حاليأ على ملعب التتش بالجزيرة على خلفية خلافه مع السويسري رينيه فايلر بعد استبعاده من قائمة مباراة طنطا أمس الأربعاء، وأصبح أزارو قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اتخاذ جهاز الكرة قراراً بقيد السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق الجديد بدلاً منه في القائمة الحمراء.

وأكد مصدر بالنادى الأهلى أن لجنة التخطيط بالأهلى ، بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، استقرت على قيد السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد على حساب المغربى وليد أزارو والذى خرج من الحسابات الفنية بشكل كامل.

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، خاصة فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى لفكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا.

Advertisements

ونجحت إدارة النادى الأهلى ممثلة فى أمير توفيق مدير إدارة التسويق والتعاقدات فى اقناع نادى رابييد فيينا النمساوى على دفع قيمة صفقة اليو بادجى على مدار 24 شهر (سنتين)، بعد المفاوضات المكثفة التى قادها توفيق مع الجانب النمساوى خلال الساعات الماضية.

صفقة اليو بادجى ستكلف خزينة النادى مبلغ 2 مليون دولار رغم مطالبة ناديه فى الحصول على مبلغ 3 ملايين دولار فى بداية المفاوضات لينجح أمير توفيق تخفيض المبلغ المطلوب والوصول لصيغة اتفاق.

يُجهز مسئولو النادى الأهلى السنغالى اليو بادجى مهاجم الفريق الجديد لمواجهة النجم الساحلى المقبلة فى بطولة دورى أبطال افريقيا بعد التعاقد معه رسمياً لمدة 4 سنوات ونصف لتدعيم هجوم الفريق الأحمر ليصبح ثانى صفقات الفريق الشتوية بعد محمود عبد المنعم كهربا.