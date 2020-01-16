شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف عن استضافة ستاد السلام لمواجهة الزمالك ومازيمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسؤولو اتحاد الكرة استضافة ستاد السلام، لمباراة الزمالك مع مازيمبى الكونغولى، التى تحدد لإقامتها يوم 24 يناير الجارى، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وتلقى الزمالك خطابًا رسميًا بإن المباراة ستقام فى التاسعة من مساء 24 يناير وذلك بدلا من يوم 25 من نفس الشهر.

ويستعد الزمالك حالياً لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، الموافق 20 من شهر يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى ويحتل الزمالك، المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال إفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

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ومنح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لاعبى الأبيض راحة من التدريبات اليوم الخميس، بعد الفوز الذى حققه الفريق على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمباراة المصرى، ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الإفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.