شكرا لقرائتكم منتخب اليد يتقدم على غينيا 19 /10 فى الشوط الأول بكأس الأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره الغينى بنتيجة 19 /10 فى الشوط الأول إفتتاح مشواره ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ 24 و التى تستضيفها تونس و المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

و يسعى منتخب مصر إلى مواصلة التقدم فى الشوط الثانى لتحقيق الفوز فى ضربة بداية البطولة من أجل تحقيق اعلامة الكاملة فى الدور الأول و من ثم الزحف نحو اللقب .

يلتقى منتخب مصر فى ثان لقاءاته غدا الجمعة مع منتخب كينيا ، ويختتم المنتخب المصري مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

و يسعى منتخب مصر إلى إستعادة لقب أمم أفريقيا و الذى غاب عنه النسخة الماضية التى أقيمت بالجابون ، حيث أن أخر لقب حصدته مصر جاء عام 2016 .

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و طالب الجهاز الفنى للمنتخب لاعبيه بضرورة فرض السيطرة منذ اللقاء الأول لتوصيل رسالة لجميع المنتخبات بأن هدف الفراعنة هو حصد القب الذى خسره فى النسخة الأخيرة التى أقيمت فى الجابون .

وتقع مصر في بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

وتضم قائمة اللاعبين كلاً من كريم هنداوي وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيري وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفني ٥ لاعبين هم إبراهيم المصري وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.