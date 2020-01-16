شكرا لقرائتكم الصحف النمساوية تهاجم رابيد فيينا لرحيل أليو بادجي إلى الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتقدت وسائل الإعلام النمساوية، تفريط رابييد فيينا فى النجم السنغالى أليو بادجى والموافقة على رحيله إلى النادى الأهلى بشكل رسمي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ومن المقرر أن يصل السنغالى أليو بادجى، لاعب الأهلى الجديد، القاهرة اليوم الخميس، تمهيداً لإعلان انضمامه للفريق الأحمر رسمياً قادماً من صفوف رابييد فيينا النمساوى، بعد المفاوضات المُكثفة التى قادها أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى مع النادى النمساوى واللاعب خلال الساعات الماضية، وأتت هذه المفاوضات ثمارها بعد النجاح فى حسم الصفقة عن طريق أمير توفيق الذى تواجد فى النمسا لحسمها.

وأشارت صحيفة "الكورونا"النمساوية، إلى أن رابييد فيينا فرط فى السنغالى أليو بادجي على الرغم من إمتداد عقده مع النادى حتى يونيو 2022، بالإضافة إلى التألق والتوهج التهديفي الذى كان سيصل إليه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

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وكتبت الصحيفة، عنواناً قالت فيه عن إنضمام أليو بادجي إلى الأهلى: "هذا كل شيء! بادجي يغادر إلى مصر".

أضافت، إن السنغالى أليو بادجي مهاجم رابييد فيينا النمساوى سيصل مساء اليوم، للإنضمام إلى الأهلى أحد أكبر الأندية المصرية والأفريقية.

وخاض أليو بادجي مهاجم الاهلى الجديد، 16 مباراة مع رابييد فيينا النمساوى وأحرز 3 اهداف وأسيست واحد.

كانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن السبب الرئيسي فى رحيل السنغالى أليو بادجي عن رابييد فيينا النمساوى عدم إعتماد مايك بوسكانس المدير الفنى عليه فى المباريات.