فايلر يجتمع مع الجوكر لمناقشته فى الرؤية الفنية للأهلي

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جدة - عمرو شويل

فيما أدى محمود متولي، مدافع الفريق تدريبات خفيفة رفقة اللاعبين المشاركين في مباراة طنطا أمس، وكان اللاعب قد غادر مباراة طنطا التى أقيمت أمس ، الأربعاء، بالجولة الـ13 للدوري الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بخماسية نظيفة متأثرا بإصابته في ركبته قبل أن يشارك اليوم في التدريبات الاستشفائية الخفيفة رفقة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة طنطا أمس والتي حسمها الأهلي بخماسية نظيفة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة طنطا أمس، تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني التدريبات الاستشفائية للاعبين على هامش المران الجماعي.

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وواصل فريق النادى الاهلى مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الأهلى حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدورى، فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر فى المركز السادس عشر.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر أبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، محمد هانى وجوينور أجاى.