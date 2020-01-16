شكرا لقرائتكم وليد أزارو يتلقى عرضا إماراتيا للرحيل عن الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى نادى الأهلى عرضاً من أحد أندية الدورى الاماراتى لضم المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيل اللاعب المغربى من أجل قيد السنغالى آليو بادجى، الذى تم التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى بدلاً منه.

وابتعد أزارو عن حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر طوال لفترة الماضية، حيث شارك لمدة قصيرة ولم يكن مؤثرا مع الفريق، لذا استقر الجهاز الفنى على الاستغناء عن خدمات أزراو من أجل قيد بادجى بدلاً منه.

ولم يشارك وليد أزارو هذا الموسم الجارى سوى فى 11 مباراة فى جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا، وهى أرقام ليست جيدة مقارنة بالموسم الأول للمغربى مع القلعة الحمراء، عندما تصدر قائمة هدافى الدورى العام بـ18 هدفاً محطماً الأرقام القياسية، ويبدو أن أزارو لم يقدم أوراق اعتماده للسويسرى بشكل كامل، حيث يميل فايلر إلى الاعتماد على مروان محسن أكثر من أزارو فى المباريات الأخيرة.

وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017، شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16 آخرين.

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وتعاقد الأهلى مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهى توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم وسيتم الأعلان عن جميع التفاصيل فى غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجى ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

ويبلغ بادجى من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالى للقاهرة مساء اليوم،الخميس، ثم يعلن الأهلى تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين قبل أن ينجح فى حسم الأمر بشكل نهائى .