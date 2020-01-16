شكرا لقرائتكم أزارو يغيب عن مران الأهلي اعتراضاً على استبعاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب المغربي وليد أزارو، مهاجم النادي الأهلي، عن مران فريقه المقام حاليأ على ملعب التتش بالجزيرة، على خلفية خلافه مع السويسري رينيه فايلر بعد استبعاده من قائمة مباراة طنطا أمس الأربعاء، حيث أصبح أزارو قريباً من الرحيل عن القلعة الحمراء بعد اتخاذ جهاز الكرة قراراً بقيد السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق الجديد بدلاً منه في القائمة الحمراء.

فيما انتظم وليد سليمان لاعب الفريق في المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الخميس على ملعب التتش، والذي يأتي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الأحد المقبل في الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشارك سليمان في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة في السمانة التي أبعدته عن المشاركة عن مباراة طنطا أمس التي انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد، واطمأن الجهاز الفني على جاهزية وليد سليمان بعد انتظامه في مران الفريق لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

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وواصل فريق النادى الاهلى مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الأهلى حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدورى، فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر فى المركز السادس عشر.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر أبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، محمد هانى وجوينور أجاى.