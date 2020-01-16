شكرا لقرائتكم زيزو يعود لتشكيلة الزمالك أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك، جاهزيته للمشاركة مع الأبيض بداية من المواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز يوم الاثنين المقبل، بعدما تغيب زيزو عن الأبيض فى لقاء الجونة، الذى أقيم بالأمس، وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى.

وغاب زيزو عن الزمالك أمام الجونة لتعرضه لنزلة برد ومنح الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اللاعبين راحة اليوم الخميس، من التدريبات، بعد الفوز الذى حققه الفريق الأبيض على الجونة، على أن يعود الفريق لتدريباته غدا الجمعة من أجل الاستعداد لمواجهة المصرى القادمة على أن يستعيد الفريق لجهود زيزو بداية من مران الغد.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة، إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

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ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.