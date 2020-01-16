سموحة يستعيد ايريك تيسمبى بدلا من الكاميرونى لوانجا

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جدة - عمرو شويل استعاد نادى سموحة خدمات ايريك تيسمبى لاعب سموحة السابق من جديد فى الميركاتو الحالى بدلا من الكاميرونى لوانجا بعدما تم الاستغناء عنه فى بداية الموسم، ولم يشارك اللاعب مع أى نادى وهو ما سهل من طريقة عودته من جديد للفريق السكندرى، خاصة أنه كان سيحصل على كافة حقوقه المادية، نظرا لفسخ التعاقد من طرف واحد وهو ما جعل الإدارة ترحب بعودته من جديد على أمل الاستفادة منه حتى نهاية الموسم .
جاء ذلك بعدما قرر مجلس إدارة سموحه برئاسة محمد فرج عامر فسخ التعاقد مع الكاميرونى رونالد لوانجا مهاجم الفريق، والذى تعاقد معه مجلس الإدارة منذ بداية الموسم الحالى، بناء على رغبة حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق .
فى الوقت الذى تعاقد فيه سموحة مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب لمدة 3 سنوات فى الصفقات الشتوية الحالية بالإضافة لوجود الثنائى حسام حسن وأحمد حسن مكى، كما لم يثبت المهاجم الكاميرونى أحقيته بالتواجد مع الفريق، حيث إنه لم يحرز سوى هدفين للفريق السكندرى بالرغم من مشاركته مع الفريق طوال الأسابيع الماضية، إلا أنه لم يثبت جدارته بالبقاء وهو ما أكد عليه المدير الفنى الجديد حمادة صدقى .
ويعاون حمادة صدقى فى الجهاز الفنى لسموحة كل من أحمد عبد الفتاح كمدرب عام وخميس جعفر مدرب مساعد وأحمد ناجى مدربا لحراس المرمى، بالإضافة لمخطط أحمال أجنبى.
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