بعد قيد كاسونجو.. كارتيرون يطالب بتجهيزه لمواجهة المصري

طالب المدير الفني لنادي الزمالك “الفرنسي باتريس كارتيرون” تجهيز اللاعب الكونغولي كاسونجو بعد قيد اللاعب محليا وإفريقيا بعد انتهاء فترة إعارته وفسخ التعاقد مع فريق الوداد المغربي مؤخرا بسبب المستحقات المادية.

ويسعى الفريق الأبيض إلى تجهيز اللاعب تحسبا لمشاركته في مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي المقرر إقامتها يوم الإثنين القادم ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، وذلك في حال الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لقيد اللاعب بشكل رسمي ضمن قائمة الفريق قبل موعد المباراة المرتقبة، خاصة وأن الفرنسي يري أن الفريق بحاجة إلى خدمات اللاعب خلال تلك المباراة والفترة المقبلة، لذا يطالب بضرورة قيده وسرعة تجهيزه بديلا للاعب حمدي النقاز الذي قام بفسخ عقده مع الفريق مؤخرا.