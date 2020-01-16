حرس الحدود يفتقد خدمات عمرو الحلواني أمام الإنتاج الحربي بالدوري العام

كشف فريق حرس الحدود عن غياب لاعبه عمرو الحلواني عن مباراة الإنتاج الحربي المرتقبة والمقرر إقامتها يوم السبت القادم، والتي يخوضها الفريقان ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر ببطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب السلام.

ويغيب اللاعب عن تدريبات الفريق فترة تتراوح بين 6 إلى 7 أيام بعد الإصابة التي لحقت باللاعب في وجه القدم أثناء الاحماء قبل مواجهة سموحة الماضية، ضمن مواجهات الأسبوع الثالث عشر بالدوري، والتي استضافها ملعب المكس بمدينة الإسكندرية وانتهت بتعادل الفريقين.

جديرا بالذكر أن فريق حرس الحدود يقع في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز بـ18 نقطة، وكان المدير الفني للفريق قد منح لاعبيه 24 ساعة راحة بعد التعادل في لقاء سموحة بالجولة الماضية.