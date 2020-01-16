عبد الحفيظ يجتمع بالثنائي “حسين السيد وصالح جمعة” لحسم عروض الإعارة

كشف مصدر موثوق داخل إدارة النادي الأهلي عن قيام مدير الكرة بالفريق “سيد عبد الحفيظ” بعقد جلسة مع كل من صالح جمعة وحسين السيد” لحسم موقف اللاعبين النهائي من الاستمرار بين صفوف الفريق أو الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويسعى الفريق الاحمر إلى حسم ملف العديد من لاعبيه المعارين خلال الفترة القادمة، في ظل تلقى الثنائي “حسين السيد وصالح جمعة” العديد من العروض المحلية والخارجية للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية نهاية يناير الجاري.

وبعد تعاقد الفريق الأحمر مع اللاعب السنغالي أليو بادجي بشكل شبه نهائي واقتراب وصول اللاعب إلى القاهرة للكشف عن اتمام الصفقة بشكل رسمي، يقترب جيرالدو من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي.