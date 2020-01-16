بادجي يصل القاهرة اليوم تمهيدا للإعلان عن انضمامه للأهلي

بعد أن نجح النادي الأهلي في انهاء صفقة السنغالي أليو بادجي بنسبة شبه نهائية، من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة اليوم الخميس الموافق السادس عشر من شهر يناير الجاري، تمهيدا للإعلان عن انضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الأحمر بشكل رسمي قادما من صفوف الفريق النمساوي رابييد فيينا؛ حيث يتواجد مدير التعاقدات بالنادي الأحمر “أمير توفيق” هناك لانهاء أمور المستحقات المادية نهائيا.

ومن المقرر أن يقوم النادي الأهلي بعقد جلسة للإعلان عن التعاقد مع اللاعب السنغالي بشكل رسمي فور وصول اللاعب إلى القاهرة مباشرة، وذلك في إطار استعدادات الفريق لمشاركة اللاعب السنغالي في تدريبات الفريق والاستعانة بخدماته في مباريات الفريق المحلية والإفريقية.