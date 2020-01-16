الإسماعيلي يفقد خدمات محمد زكي أمام سموحة

صرح رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي “الدكتور أكرم عبد العزيز” معلنا عن غياب اللاعب محمد حمدي زكي عن لقاء سموحة القادم المقرر إقامته السبت القادم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز، نظرا لتعرض اللاعب لتمزق في العضلة الأمامية، والتي تتسبب في غياب اللاعب عن مواجهة سموحة بشكل رسمي.

وأضاف مشيرا إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي بدءا من الغد الجمعة، على أن يعود من جديد ويشارك بين صفوف الفريق بعد تعافيه من الإصابة نهائيا.

ومن المقرر أن يغادر فريق الدراويش متجها إلى الإسكندرية اليوم الخميس، وذلك قبل موعد اللقاء بيومين، تجنبا لتعرض لاعبي الفريق للإرهاق والتعب في ظل المسافة البعيدة التي تفصل بين الإسماعيلية والإسكندرية.