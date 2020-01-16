الأهلي يتعاقد مع السنغالي بادجي مقابل 22 مليون جنيه

نجح مجلس إدارة النادي الأهلي في حسم صفقة السنغالي آليو بادجي بشكل شبه نهائي، بعد أن خاض الفريق الأحمر العديد من المفاوضات المكثفة مع اللاعب بقيادة مدير التعاقدات بالنادي “أمير توفيق” مع إدارة فريق رابيد فيينا النمساوي واللاعب ذاته خلال الفترة الأخيرة، والتي انتهت باقتراب ضم اللاعب وحسم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات قليلة.

وبمجرد الدخول في المفاوضات مع اللاعب، رحب السنغالي بإرتداء قميص النادي الأهلي مما سهل في المفاوضات القائمة بين الفريقين، خاصة وأن النادي لم يمانع أيضا في انهاء الصفقة ولكن اشترط الوصول إلى اتفاق مادي يناسب النادي النمساوي، وهو ما يتواجد بسببه مدير التعاقدات أمير توفيق هناك لحسمه رسميا.