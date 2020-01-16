الزمالك يصرف المستحقات المالية للاعبيه تحفيزا قبل مباراة مازيمبي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك “المستشار مرتضي منصور” معلنا عن صرف المستحقات المالية المتبقية للاعبي الفريق قبل خوض لقاء مازيمبي الكونغولي المقرر إقامتها في الخامس والعشرين من شهر يناير الحالي، والتي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك تحفيزا للاعبي الفريق سعيا للفوز في المباراة المرتقبة والتي يأمل الفارس الأبيض للفوز بها لضمان التأهل إلى دور الثمانية بشكل رسمي وللثأر من الفريق الكونغولي بعد الهزيمة التي تلقاها على يده في لقاء الجولة الأولى، والذي انتهى بفوز الكونغولي بثلاثة أهداف.

وكان الفريق الأبيض قد قام بصرف جزء من مستحقات اللاعبين المالية بعد لقاء زيسكو يونايتد ضمن مواجهات الجولة الرابعة بمرحلة دور المجموعات والتي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة، لذا استقر مرتضي منصور على صرف الجزء البسيط المتبقي للاعبين كتحفيزا لهم قبل مباراة مازيمبي.