شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع مع فتحى.. ومتولى يؤدى مرانا خفيفا فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، جلسة مطولة مع أحمد فتحى نجم دفاع الفريق على هامش مران الفريق اليوم، الخميس، تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية، واستعرض الثنائى لرؤيتهما الفنية خلال الفترة المقبلة.

فيما أدى محمود متولي مدافع الفريق تدريبات خفيفة برفقة اللاعبين المشاركين فى مباراة طنطا أمس، وكان اللاعب قد غادر مباراة طنطا التى أقيمت أمس، الأربعاء، بالجولة الـ13 للدورى الممتاز والتى فاز فيها الأحمر بخماسية نظيفة متأثرا بإصابته فى ركبته، قبل أن يشارك اليوم فى التدريبات الاستشفائية الخفيفة برفقة اللاعبين الذين خاضوا مواجهة طنطا أمس.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا فى مباراة طنطا أمس تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفنى التدريبات الاستشفائية للاعبين على هامش المران الجماعى.

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وواصل فريق النادى الأهلى مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الأهلى حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن، ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة، ويؤمن المارد الأحمر قمة الدورى، فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر فى المركز السادس عشر.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر أبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، محمد هانى وجوينور أجاى.