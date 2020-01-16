شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نجمة الطائرة هدير عوض: بحب الرقص وكنت أتمنى أكون مدربة زومبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.

نجمة اليوم فى برة الملعب هى هدير عوض نجمة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج، وتعد أبرز نجمات اللعبة على مدار عدة سنوات، لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضا تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد الخليج 365 الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى:

الرقص بحبه قوى .. وكمان هو هواية مفيدة للجسم و الرشاقة.

الباستا .. بصراحة بعملها حلو قوى وكل الناس بتقولى إنى شاطرة فيها.



هدير عوض

محمد هنيدى.. بحب كل أعماله من أفلام ومسلسلات وغير إنها دمها خفيف هى هادفة كمان.

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محمد حماقى .. أغانيه كلها حلوة.

كنت أتمنى أكون مدربة زومبا.



هدير عوض

بستخدم دايما التجاهل فى المعاكسات وبعمل نفسى مش واخدة بالى خالص.

ياسمين عبد العزيز .. جميلة ودمها خفيف.

بحب ملابس الكاجوال طبعا مريحة بالنسبالى وكمان بحكم التدريبات وممارسة الرياضة.



هدير عوض



هدير عوض