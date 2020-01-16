شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سليمانى يهدد بإلغاء معسكر تدريبى لنادى أرسنال فى دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ميكيل أرتيتا، المدير الفنى لنادى أرسنال الإنجليزي، إن النادي يقيم حاليا الإجراءات الأمنية قبل اتخاذ قرار السفر إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي هناك خلال عطلة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد التهديدات الإيرانية الأخيرة لاستهداف دبي.

ويستعد أرسنال لإقامة معسكر تدريبي لأربعة أيام قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري يوم 16 فبراير، ولكن أرتيتا قال إن الأوضاع الأمنية هي التي ستحدد تحرك الفريق ووجهته.

وعادة ما تسافر بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إلى الشرق الأوسط أو دول تتمتع بأجواء دافئة للتدريب خلال الشتاء.

وأبلغ أرتيتا وسائل إعلام بريطانية: "القرار الأمني ستكون له الأولوية. لو نصحنا النادي والأشخاص الذين يتخذون هذه القرارات بأن الوضع ليس آمنا فلن نذهب إلى أي مكان"، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وأضاف "ما زالت هناك بعض الأمور سننظر فيها من وجهة نظر النادي وعندما يتضح كل ذلك سنعلن ماذا سنفعل. في الوقت الحالي أمامنا خياران أو ثلاثة خيارات مختلفة".

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وألغى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خططه للسفر الشهر المقبل بعد الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني في بغداد.

ونفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما تم تداوله من شائعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي.

وقال مكتب حكومة دبى في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "يؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخّي الحذر والدّقّة لدى نشر مثل هذه الشائعات".