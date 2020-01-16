شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية تستقر على إقالة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت اللجنة الأولمبية ، برئاسة هشام حطب، على إقالة اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، والتى يتولاها أحمد عبد الدايم الاتحاد، على أن يتم الإعلان عن القرار خلال الساعات المقبلة.

وكشف مصدر مسئول أنه تم الاستقرار على رحيل اللجنة فى ظل سوء النتائج والتى كان آخرها الإخفاق فى الحصول على تذكرة التأهل إلى أولمبياد طوكيو بعد الخسارة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

وأضاف المصدر، أنه تم إخطار مسئولى الوزارة بالقرار الذى سيتم إعلانه خلال ساعات، وجارى اختيار اللجنة التى ستتولى إدارة الاتحاد، والتى اقترب سامح حمدى من رئاستها، فى ظل خبراته باللعبة، حيث إنه رئيس الكرة الطائرة بالنادى الأهلى السابق.

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ويتولى إدارة اتحاد الكرة الطائرة أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للاتحاد، بتكليف من اللجنة الأولمبية، ومعه المدير المالى، لإدارة شئون الاتحاد لحين إجراء انتخابات جديدة، وتم إرسال خطاب إلى الوزارة يتضمن القرار، تماشيا مع حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضى، بإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، بناءً على الطعن المقدم من فؤاد عبد السلام رئيس الاتحاد السابق، على نتيجة الانتخابات التى أسفرت عن فوز خالد ناصف سليم رئيسا للاتحاد.

وكان اتحاد الطائرة قرر إقالة الجهاز الفنى للمنتخب الأول بقيادة الهولندى جيدو فيرمولين، بعد الفشل فى التأهل إلى الأولمبياد، وكان الجهاز الفنى يضم كل من: جيدو فيرميلن مديرًا فنيًا وأحمد عاشور مدرب عام وسامح ظلام إصابات ملاعب وتأهيل وأحمد سعودى طبيب وهاين أدولف لياقة بدنية وماتشيك ماريك أحصائى وهانى فكرى مدير إدارى وحسن عابد مدير إدارى المنتخبات وشريف الشمرلى مدير المنتخبات.

يذكر أن اللجنة الأولمبية تلقت خطابا من الاتحاد الدولى للعبة يطلب فيه تشكيل لجنة لإدارة الاتحاد، وتبين أن الخطاب مزور فتم إخطار وزارة الرياضة التى بدورها فتحت تحقيقا فى الأمر، وتضمن الخطاب أسماء اللجنة المطلوب تشكيلها من رئيس وأعضاء، فحول مسئولو الأولمبية الخطاب إلى الوزارة لاتخاذ اللازم، خاصة أن الخطاب مزور وفقا لما أعلنه مسئولو اللجنة.