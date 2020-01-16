شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجهز أليو ديانج لمواجهة المقاولون.. وفحص طبى للثلاثى المصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطمأن رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، جاهزية أليو ديانج لاعب الفريق الذى خضع لبرنامج علاجى وتأهيلى، للتخلص من الإصابة التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة الجماعية. وحصل فايلر على تقرير من سامى قمصان، المدرب المساعد الذى قاد مران الغائبين عن مواجهة طنطا، الذى أقيم صباح أمس، وشهد مشاركة ديانج فى المران كاملا وذلك قبل الدفع به فى التدريبات استعدادا للمرحلة المقبلة.

وشارك ديانج فى التدريبات ليؤكد جاهزيته بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى السمانة، خلال مشاركته فى مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوى بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

فيما يخضع الثلاثى حسام عاشور وشريف إكرامى ومحمود متولى لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش، للتعرف على حالتهم وفرص مشاركتهم فى المران الجماعى.

وغاب عاشور وإكرامى عن قائمة مباراة طنطا التى أقيمت أمس، بعد شكوى كابتن الفريق من إجهاد فى العضلة الضامة، فيما تعرض إكرامى لإصابة فى السمانة وخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى لتجهيزه.

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وخرج متولى من مباراة طنطا أمس بسبب الإصابة فى السمانة، وفضل الجهاز الفنى استبداله لعدم تفاقم الإصابة، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته فى المرحلة المقبلة وفقا لنتائج الفحص الطبى، ويستعد الأهلى لمواجهة المقاولون العرب مساء الأحد المقبل فى الأسبوع الـ14 من مسابقة الدورى الممتاز.