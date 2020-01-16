شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يوجه رسالة لجماهير الأهلى بعد محنة المرض.. اعرف قال أيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مؤمن زكريا، نجم النادى الأهلى، رسالة شكر لجماهير ناديه عبر صفحته الرسمية على تويتر على دعمه فى أزمته الأخيرة، ونشر مؤمن زكريا صورة بقميص الأهلى وعلق قائلا، "شكراً جمهور الأهلى على الدعم"، وحرص مسئولو النادى الأهلى على إجراء اتصالات هاتفية خلال الأيام الماضية للاطئمنان على حالة مؤمن زكريا لاعب الفريق الذى أدى مؤخراً مناسك العمرة قبل السفر للولايات المتحدة، لتلقى العلاج اللازم من أجل العودة مجددا للملاعب بعد معاناته من التهاب حاد فى الأعصاب أدى لابتعاده عن المستطيل الأخضر منذ يناير الماضى، وتلقى العلاج فى ألمانيا وأمريكا وسط مساندة كبيرة من النادى الأهلى وجماهيره.

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