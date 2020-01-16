شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى 48 ساعة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة نادى الاتحاد السكندرى والإسماعيلى فى إطار مباريات دور الـ8 للبطولة العربية للأندية الأبطال "مباراة العودة"، والتى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020، لتقام يوم الأحد الموافق 26 يناير 2020 باستاد الإسماعيلية فى تمام الساعة السادسة مساءً.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى بلقاء الإياب بالدور ربع النهائى بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.

ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

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ويحصل بطل المسابقة على مكافأة مالية ضخمة لتصل لـ6 ملايين دولار، ما يعادل 100 مليون جنيه مصر، فيما يحصل صاحب المركز الثانى على 2.5 مليون دولار ما يعادل 42 مليون جنيه مصرى، فى حين تحصل الأندية المتأهلة للدور نصف النهائي على 500 ألف دولار، والدور ربع النهائى 200 ألف دولار، و150 ألف دولار للفرق المتأهلة إلى دور الـ16 وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى إدارة مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى إياب ربع نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية المقرر لها 24 يناير الجارى على استاد الإسماعيلية للمغربى رضوان جيد ويُعاونه اكركاد مصطفى وهزاكاو لحسن، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.