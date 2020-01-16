شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتلقى خطابًا رسميًا بتحديد 24 يناير موعداً لمواجهة مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، بإقامة لقاء الفريق الأبيض مع مازيمبى الكونغولى يوم 24 من شهر يناير الجارى، وذلك بدلا من يوم 25 من نفس الشهر، فى المباراة التى ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، وتضمن الخطاب أن المباراة ستقام فى التاسعة مساءً دون تحديد الملعب.

وستشهد الساعات المقبلة تواصلا بين اتحاد الكرة مع الجهات الأمنية لإبلاغ الكاف بملعب لقاء الزمالك ومازيمبى بعدما تم تحديد موعد المواجهة بشكل رسمى، خاصة أن الخطاب الذى وصل إلى القلعة البيضاء لم يتضمن اسم الملعب، ويستعد الزمالك حالياً لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل الموافق 20 من شهر يناير الجارى، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.

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ويحتل الزمالك المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، ليقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط، فى حين يمتلك كل من أول أغسطس وزيسكو نقطتين، ليحتلوا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية.

ومنح الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لاعبى الأبيض راحة من التدريبات اليوم الخميس، بعد الفوز الذى حققه الفريق على الجونة بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت على ملعب النادى الساحلى، على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الجمعة استعدادا لمباراة المصرى، ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.