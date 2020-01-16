شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يهدى هدفه الأول لنجله "آدم".. وعبد الملك مازحا: "كان جه من 2007" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك هدفه الأول فى النسخة الحالية من بطولة الدورى الممتاز إلى مولوده الأول "أدم"، الذى رزق به فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، ليداعبه أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق عبر "تويتر"، قائلاً له، "آدم ده كان جه من 2007"، ليداعبه الأباتشى قائلاً، "وندمنا على ما فعلنا فى 2007".

وأحرز شيكابالا هدفه الأول فى النسخة الحالية بالدورى فى مرمى الجونة خلال المباراة التى أقيمت جمعت الفريقين أمس، الأربعاء، على ملعب النادى الساحلى، ضمن مباريات الجولة الـ 13 للدورى والتى انتهت بفوز الزمالك بثنائية نظيفة سجلها شيكابالا والمغربى محمد أوناجم بواقع هدف لكل لاعب.

هدف شيكابالا فى الدورى هو الأول للأباتشى بعد سنتين و6 أشهر بالتمام والكمال فى تلك المسابقة، حيث كان آخر أهداف شيكابالا فى الدورى العام تحديداً أمام المصرى يوم 15/6/2017 عندما سجل هدف الزمالك الوحيد فى فوز الفارس الأبيض بهدف نظيف على أسوان، ورحل شيكابالا بعدها عن الزمالك إلى الرائد السعودى ثم الاحتراف بالدورى اليونانى، وعاد للزمالك بداية العام وسجل أول أهدافه أمام ديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا، ليفتتح أهدافه بالأمس فى الدورى هذا الموسم ـمام الجونة بتصويبه صاروخية سكنت شباك الغرباوى حارس الفريق الساحلى ليعود الفهد الأسمر للتسجيل بعد غياب دام لعامين وسبعة أشهر.

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ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة بعد الفوز على الجونة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وفاز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى.