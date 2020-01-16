شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يتلقى عرضاً إماراتياً بعد الرحيل عن الأهلي بسبب "بادجي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى المغربى وليد أزارو، مهاجم الاهلي ، عرضاً من أحد أندية الدورى الإماراتى للرحيل له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيل اللاعب المغربى من أجل قيد السنغالى آليو بادجى، الذى تم التعاقد معه مؤخراً لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى بدلاً منه.

ولم يحظ آزارو بثقة الجهاز الفنى للأهلى بقيادة رينيه فايلر طوال لفترة الماضية، وشارك لمدة قصيرة ولم يكن مؤثراً مع الفريق، لذا استقر الجهاز الفنى على الاستغناء عن خدمات آزارو من أجل قيد بادجى بدلاً منه.

فى الموسم الجارى لم يشارك وليد أزارو سوى فى 11 مباراة فى جميع البطولات، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفاً، وهى أرقام ليست جيدة مقارنة بالموسم الأول للمغربى مع القلعة الحمراء، عندما تصدر قائمة هدافى الدورى العام بـ 18 هدفاً محطماً الأرقام القياسية، ويبدو أن أزارو لم يقدم أوراق اعتماده للسويسرى بشكل كامل، حيث يميل فايلر إلى الاعتماد على مروان محسن أكثر من أزارو فى المباريات الأخيرة.

وبشكل عام ومنذ انضمامه إلى الأهلى فى صيف 2017، شارك المغربى فى 89 مباراة مع الأهلى سجل 41 هدفاً وصنع 16 آخرين.

وتعاقد الاهلى مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهى توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، وسيتم الإعلان عن جميع التفاصيل فى غضون الساعات القليلة المقبلة، ليصبح بادجى ثانى الصفقات الحمراء بعد إتمام صفقة محمود عبد المنعم كهربا خلال الميركاتو الشتوى الجارى.

Advertisements

ويبلغ بادجى من العمر 22 عامًا ومن المقرر أن يصل اللاعب السنغالى للقاهرة مساء اليوم، الخميس، ثم يعلن الأهلى تفاصيل الصفقة التى سافر أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلى من أجلها إلى النمسا خلال اليومين الماضين قبل أن ينجح فى حسم الأمر بشكل نهائى.