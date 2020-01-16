شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن أليو بادجى مهاجم الأهلى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل السنغالى أليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى، دائرة المرشحين لتدعيم هجوم الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات فى النمسا حاليًا للتفاوض مع اللاعب وإدارة ناديه. الاسم/ اليو بادجى العمر/ 22 عاما (مواليد 1997) المركز/ مهاجم الطول/ 189 سم Advertisements بدأ احتراف عام 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالى انتقل لنادى رابيد فيينا النمساوى عام 2019 شارك معهم بالموسم الحالى فى 16 مباراة (762 دقيقة) أحرز 3 أهداف صنع هدفا وحيدا تلقى البطاقة الصفراء مرتين

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