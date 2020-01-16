شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة منتخب اليد فى مواجهة غينيا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لرجال كرة اليد مباراة قوية فى الواحدة ظهر اليوم، الخميس، أمام غينيا فى انطلاق بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد التى تستضيفها تونس بمشاركة مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

وأعلن مؤمن صفا، رئيس بعثة منتخب مصر، فى البطولة عن قائمة المباراة والتى جاءت كالتالى:

حراسة المرمى

كريم هنداوى - عصام الطيار

الجناح الأيمن

محمد سند - أكرم يسرى

الظهير الأيمن :

أحمد الأحمر - محسن رمضان

صانع الألعاب

أحمد هشام - سيف الدرع

Advertisements

الظهير الأيسر

يحيى الدرع - على زين - حسن قداح

الجناح الأيسر

عمر الوكيل - أحمد مؤمن

لاعب الدايرة

وسام نوار - خالد وليد - إبراهيم المصرى

وتقع مصر فى بطولة أمم أفريقيا الـ24 بتونس فى المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا، وتضم المجموعة الثانية منتخبات أنجولا والجابون وليبيا ونيجيريا، فيما تقع تونس فى المجموعة الثالثة مع منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر، وتضم المجموعة الرابعة فرق الجزائر والمغرب والكونغو وزامبيا.

يلتقى منتخب مصر فى ثانى لقاءاته غدا، الجمعة، مع منتخب كينيا، ويختتم المنتخب المصرى مباريات الدور الأول يوم 19 يناير بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلاً من: كريم هنداوى وعصام الطيار ومحمد على لحراسة المرمى وكل من محمد سند وأكرم يسرى فى مركز الجناح الأيمن وأحمد الأحمر ويحيى خالد ومحسن رمضان فى مركز الظهير الأيمن وأحمد خيرى وسيف الدرع وأحمد هشام السيد فى مركز صانع الألعاب. ويحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح فى مركز الظهير الأيسر وعمر بكار وأحمد مؤمن فى مركز الجناح الأيسر. أما فى مركز الدائرة فاختار المدير الفنى ٥ لاعبين هم إبراهيم المصرى وممدوح هاشم ووسام نوار وأحمد عادل وخالد وليد، فيما يرأس البعثة مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد.

وتوجهت بعثة المنتخب إلى تونس صباح أمس الأربعاء استعدادا لبدء المنافسة التى يسعى من خلالها على التأهل إلى الأولمبياد .