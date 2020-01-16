شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس المقاولون العرب بالفيديو قبل مواجهته فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مشاهدة مباريات فريق المقاولون العرب؛ للوقوف على النقاط الفنية والخططية وتنفيذها فى التدريبات التى تقام على ملعب التتش، وذلك قبل المواجهة التى تجمع الفريقين مساء الأحد المقبل فى الجولة الـ14 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأغلق الجهاز الفنى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، ملف مباراة طنطا أمس، بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق بخمسة أهداف دون رد، ومواصلة التربع على قمة المسابقة برصيد 33 نقطة بالعلامة الكاملة فى 11 مباراة.

واستقر فايلر على إقامة المران ظهر اليوم بدون راحة بسبب ضيق الوقت والبدء فى التحضير لمواجهة المقاولون العرب، والتى يسعى خلالها الجهاز الفنى لمواصلة العروض الجيدة واستمرار مسيرة الانتصارات.

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وواصل فريق النادى الاهلى مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي.

سجل خماسية الأهلى حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدورى، فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر فى المركز السادس عشر.

ولعب الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، محمود متولى، رامى ربيعة، ياسر أبراهيم، على معلول، عمرو السولية، حسين الشحات، محمد مجدى قفشة، أحمد الشيخ، محمد هانى وجوينور أجاى.