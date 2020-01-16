شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد "زيزو" أمام المصرى بعد غيابه عن ثنائية الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة مع الأبيض بداية من المواجهة المقبلة أمام المصرى، المقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز الاثنين المقبل، بعدما تغيب زيزو عن الأبيض فى لقاء الجونة، الذى أقيم بالأمس وانتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى.

وجاء غياب زيزو عن الزمالك أمام الجونة لتعرضه لنزلة برد، ومنح الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، اللاعبين راحة من التدريبات اليوم، الخميس، بعد الفوز الذى حققه الأبيض على الجونة، على أن يعود الفريق لتدريباته غداً الجمعة للاستعداد لمواجهة المصرى القادمة، على أن يستعيد الفريق لجهود زيزو بداية من مران الغد.

ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة يحتل بها المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى، بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة من منافسات المسابقة على الترتيب، ويسعى الأبيض لاستكمال انتصاراته فى مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى لمواصلة الزحف نحو المنافسة على القمة، خاصة أن الفريق لديه ارتباطات كثيرة خلال الفترة المقبلة سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل، بالإمارات.