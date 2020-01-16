شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: مواجهة المقاولون بروفة قوية قبل لقاء النجم الساحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، أهمية وصعوبة مباراة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدورى الممتاز، وتأتى أيضاً قبل مواجهة فى غاية الأهمية أمام النجم الساحلي، المقرر لها 26 يناير الجارى فى الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وأضاف مدير الكرة بالأهلى، أن النتائج التى حققها المقاولون العرب تحت قيادة الجهاز الفنى الحالى بقيادة عماد النحاس تؤكد قوة وصعوبة مباراة الفريقين المقبلة فى سباق الدورى، مشيراً إلى أن الأهلى أمامه أهداف واضحة يسعى لتحقيقها هذا الموسم، وأن المقدمات تشير إلى نتائج ترضى طموحات ورغبات الجميع بنهاية الموسم.

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وأوضح عبدالحفيظ أن الأهلى نجح فى تخطى طنطا بأداء ونتيجة جيدة بعد الفوز بخمسة أهداف دون مقابل، وعقب إطلاق صافرة النهاية تم إغلاق ملف المباراة، وبدأ الفريق التفكير والتركيز فى مباراة المقاولون العرب، والتحضير لها بداية من اليوم على المستوى الفني.

وأشار إلى أن مواجهة المقاولون قد تكون بروفة قوية لمواجهة الفريق المقبلة أمام النجم الساحلى فى أسلوب وطريقة اللعب للمنافس، مشدداً على أن تفكير الأهلى فى الوقت الحالى ينصب على مباراة المقاولون العرب الذى يستحق كل احترام على المستوى الفنى الذى قدمه، والذى انعكس على نتائجه هذا الموسم ومكانته فى جدول مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قرر استئناف مران الفريق اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب التى تقام مساء الأحد المقبل فى إطار منافسات الأسبوع الـ14 من بطولة الدورى الممتاز.