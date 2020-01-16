محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معانا تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر وغينيا ببطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات غينيا والكونغو الديمقراطية وكينيا. وقسمت الفرق المشاركة على 4 مجموعات على أن يصعد البطل لأولمبياد طوكيو 2020 فيما يصعد السداسي الأول لبطولة العالم.

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كانت هذه تفاصيل خبر بطولة أمم أفريقيا 2020 لليد| مصر 19-10 غينيا .. نهاية الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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